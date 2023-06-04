Сколько человек пострадали в ДТП с начала года в Мангистау

По данным проекта, по мониторингу экономики Казахстана, за январь-апрель этого года в стране зарегистрировали 3,4 тысячи ДТП - на 11,3 процентов меньше, чем годом ранее. Из них 404 происшествия (или 12,1 процентов) закончились смертельным исходом.2,9 тысячи аварий произошло по вине водителей, 81 случай — по вине пешеходов, и один случай по вине дорожных служб и подрядчиков.2,6 тысяч всех ДТП в Казахстане было зарегистрировано в ясную погоду, 177 случаев - в пасмурные дни, 128 - во время снега, 72 - во время дождя, 25 - в тумане.В региональном разрезе ДТП чаще всего регистрировались в Алматы - 957 с начала года. Меньше всего аварий произошло в Улытауской области: всего 13 случаев. В Мангистауской области за этот период случилось 85 дорожных инцидентов.В результате ДТП за январь-апрель текущего года пострадали 4,8 тысяч человек - на 14,8 процентов меньше, чем годом ранее.Погибли в авариях 522 человека - на 7,3 процентов меньше, чем годом ранее. Среди погибших было 52 несовершеннолетних - отмечен рост сразу на 23,8 процентов за год.В региональном разрезе больше всего пострадавших от ДТП числилось в Алматы (1,1 тысяч человек). В Мангистауской области пострадали 119 человек. Меньше всего пострадавших зарегистрировано в Улытауской области - 20 человек.