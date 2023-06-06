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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:50

Просмотров: 545

Мужчину сбили насмерть на пешеходном переходе в Актау

В 28А микрорайоне Актау на пешеходном переходе в результате наезда погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

фото очевидца
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, трагический случай произошел прошлой ночью 5 июня, примерно в 23:30.

- Водитель автомашины «ВАЗ 2115» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину в возрасте около 35-40 лет, личность которого еще не установлена. В результате ДТП пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по статье 345 ч.3 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствие не разглашается, - сообщили в полицейском ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 Sportikus (Посетители) Сегодня, 11:21
ВАЗ 2115, ммм, уже вижу какие на нём номера стоят. Мои соболезнования близким погибшего! Печально получилось(
 
 

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