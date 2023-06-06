Мужчину сбили насмерть на пешеходном переходе в Актау

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, трагический случай произошел прошлой ночью 5 июня, примерно в 23:30.



- Водитель автомашины «ВАЗ 2115» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину в возрасте около 35-40 лет, личность которого еще не установлена. В результате ДТП пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по статье 345 ч.3 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствие не разглашается, - сообщили в полицейском ведомстве.