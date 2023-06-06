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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 3

В жилом доме Жанаозена между этажами провалился пол

В Сети появилось видео провалившегося пола между двумя этажами в одном из домов Жанаозена. Авторы ролика утверждают, что в результате случившегося пострадал человек. Эту информацию в ДЧС Мангистауской области опровергают.

кадр из видеоролика
Снятое видео в одном из жилых домов Жанаозена опубликовали в Instagram. Авторы ролика утверждают, что в результате провала пола пострадал человек.

В ДЧС Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

- Сообщение о том, что в пятиэтажном многоквартирном доме произошло частичное обрушение пола между первым и вторым этажами поступило вчера, 5 июня. Происшествие имело место быть в 3 микрорайоне 12 доме города Жанаозен. В результате жертв и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

В городской жилищной инспекции Жанаозена сообщили, что один из владельцев квартиры в доме, где произошло обрушение пола, осуществил незаконную перестройку.

- Частичное обрушение пола произошло в доме, расположенном в микрорайоне «Самал», построенный в 1977 году. Дом галерейного типа и состоит из 100 квартир. В доме не проводили ремонтные работы. Дом обслуживает КСК «Бірлестік». В ходе мониторинга выяснилось, что 80 процентов квартир в этом доме сдают в аренду. Оплачивают коммунальные услуги только 25 процентов проживающих. Примерно в 17:00 произошло частичное обрушение пола. На месте происшествия запланированы восстановительные работы, - сообщили в жилищной инспекции.




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