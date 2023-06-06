Водитель мопеда пострадал в ДТП в Актау

В Актау водитель мопеда совершил столкновение со стоявшим автомобилем марки Kia Sorento.



Сообщение о ДТП между 28А и 26 микрорайонами на дороге напротив ЖК «Сункар» поступило в полицию 6 июня около 12:43 часов.



- Пострадавший водитель мопеда доставлен в Мангистаускую областную больницу. Законное решение будет принято после выписки пострадавшего из больницы, так как он и является виновником в дорожно-транспортном происшествии, - сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.



