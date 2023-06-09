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ЛАДА.kz » Происшествия

Эшметова Светлана

Опубликовано: Сегодня, 22:26

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Задержание нарушителей произошло на побережье Каспия

Гражданин Мангистау привлечён к уголовной ответственности за нецензурную брань в отношении пограничников на Каспии. Об этом сообщила пресс-служба КНБ РК.

Кадр видео
Военнослужащие пограничной службы КНБ РК обнаружили на Каспии нарушителей, по неподтверждённым данным, занимавшихся браконьерством на резиновой лодке.

Инцидент произошёл 2 июня в ходе контроля территориальных и внутренних вод Каспийского моря. Нарушители отказались предъявить документы и скрылись от преследования. Информация о них была передана на берег военнослужащим пограничной заставы Каракиянского района.

Несколько нарушителей пытались скрыться на катере, а затем на автомобиле, который ждал их на берегу. Военнослужащие пограничной заставы Каракиянского района совместно с правоохранительными органами задержали их, рискуя своим здоровьем, пытаясь остановить двигавшуюся на скорости машину.

В результате операции были задержаны четыре правонарушителя. К трём из них предъявлено административное взыскание за неподчинение властям и нарушение закона. В отношении четвертого задержанного возбуждено уголовное дело по ч 1, ст.378 УК РК «Оскорбление представителя власти».





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