Задержание нарушителей произошло на побережье Каспия





Военнослужащие пограничной службы КНБ РК обнаружили на Каспии нарушителей, по неподтверждённым данным, занимавшихся браконьерством на резиновой лодке.Инцидент произошёл 2 июня в ходе контроля территориальных и внутренних вод Каспийского моря. Нарушители отказались предъявить документы и скрылись от преследования. Информация о них была передана на берег военнослужащим пограничной заставы Каракиянского района.Несколько нарушителей пытались скрыться на катере, а затем на автомобиле, который ждал их на берегу. Военнослужащие пограничной заставы Каракиянского района совместно с правоохранительными органами задержали их, рискуя своим здоровьем, пытаясь остановить двигавшуюся на скорости машину.В результате операции были задержаны четыре правонарушителя. К трём из них предъявлено административное взыскание за неподчинение властям и нарушение закона. В отношении четвертого задержанного возбуждено уголовное дело по ч 1, ст.378 УК РК «Оскорбление представителя власти».