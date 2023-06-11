Подростка спасли на море в Актау

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При проведении агитационно-профилактических работ сегодня, 11 июня, спасателями Алтаем Курбанбаевым, Бекзатом Кабисалимовым, Русланом Ямгиевым и главным специалистом Едилом Есбосиновым был спасен подросток 2008 года рождения.
Спасенному оказана первая доврачебная помощь. После этого его передали медикам.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде.
Спасенному оказана первая доврачебная помощь. После этого его передали медикам.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде.
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