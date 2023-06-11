Подростка спасли на море в Актау

При проведении агитационно-профилактических работ сегодня, 11 июня, спасателями Алтаем Курбанбаевым, Бекзатом Кабисалимовым, Русланом Ямгиевым и главным специалистом Едилом Есбосиновым был спасен подросток 2008 года рождения.Спасенному оказана первая доврачебная помощь. После этого его передали медикам.Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде.