Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в результате столкновения поезда с автомобилем в Мангистау

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В медучреждении сообщили, что пострадавший мужчина 1971 года рождения поступил в больницу со сломанной правой ключицей и нескольких рёбер.
- В настоящее время пациент находится в отделении общей хирургии. Состояние-средней тяжести. Пациент находится под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, авария произошла 8 июня около 16:54 на железнодорожном переезде в Мунайлинском районе. Водитель автотранспорта «Лада-15» не уступил дорогу поезду и совершил столкновение. В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Один из них был отпущен домой после оказания медицинской помощи.
- В настоящее время пациент находится в отделении общей хирургии. Состояние-средней тяжести. Пациент находится под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, авария произошла 8 июня около 16:54 на железнодорожном переезде в Мунайлинском районе. Водитель автотранспорта «Лада-15» не уступил дорогу поезду и совершил столкновение. В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Один из них был отпущен домой после оказания медицинской помощи.
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