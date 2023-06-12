Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Июня
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.32 KZT
  • €1 = 482.21 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 628

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в результате столкновения поезда с автомобилем в Мангистау

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали о состоянии пострадавшего мужчины, который получил травму в результате столкновения поезда с легковым автомобилем в Мангистау.

Иллюстративное фото
В медучреждении сообщили, что пострадавший мужчина 1971 года рождения поступил в больницу со сломанной правой ключицей и нескольких рёбер.

- В настоящее время пациент находится в отделении общей хирургии. Состояние-средней тяжести. Пациент находится под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, авария произошла 8 июня около 16:54 на железнодорожном переезде в Мунайлинском районе. Водитель автотранспорта «Лада-15» не уступил дорогу поезду и совершил столкновение. В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Один из них был отпущен домой после оказания медицинской помощи.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика