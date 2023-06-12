Два человека пострадали в результате столкновения поезда с легковым автомобилем в Мангистау

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что авария произошла 8 июня около 16:54 на железнодорожном переезде в Мунайлинском районе.



- Водитель автотранспорта «Лада-15» не уступил дорогу поезду и совершил столкновение. В результате ДТП двое пострадавших были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Один из них был отпущен домой после оказания медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.



По данным полиции на водителя «Лада-15» составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).