Пропавшего в районе Жетыбая мужчину нашли мертвым

Максым Избасаров, 1956 года рождения, пропал 11 июня. Он вышел из дома в селе Жетыбай в неизвестном направлении и не вернулся.Как сообщили волонтеры, сегодня, 14 июня, мужчину нашли в степи мертвым. Тело находилось в пяти километрах от населенного пункта и в двух километрах от кладбища Мешитбай. На нем отсутствовали признаки насильственной смерти.