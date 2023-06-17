При лобовом столкновении машин в Мангистау погибли две семьи - Соцсети





Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 16 июня, около 20:00 по местному времени на автодороге Жанаозен-Кендирли. По словам очевидцев есть многочисленные жертвы.- Прямо сейчас услышал от знакомых полицейских, что 9 человек погибли на трассе Кендерли-Жанаозен. Выехал на "встречку" и слолкнулся в лоб Тойота Камри и Рено Дастер. Не стало две семьи, Иманды болсын, - сообщил Азамат Сарсенбаев.В департаменте полиции Мангистауской области пока не прокомментировали эту информацию. Между тем, в социальных сетях распространяются кадры видеозаписей с места предполагаемой трагедии.