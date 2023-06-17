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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 00:13

Просмотров: 668

При лобовом столкновении машин в Мангистау погибли две семьи - Соцсети

В результате лобового столкновения автомашин Toyota Camry и Renault Duster на трассе Жанаозен-Кендерли погибли 9 человек. По предварительным данным это были две семьи, сообщает блогер Азамат Сарсенбаев.

Фото очевидцев
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 16 июня, около 20:00 по местному времени на автодороге Жанаозен-Кендирли. По словам очевидцев есть многочисленные жертвы.

- Прямо сейчас услышал от знакомых полицейских, что 9 человек погибли на трассе Кендерли-Жанаозен. Выехал на "встречку" и слолкнулся в лоб Тойота Камри и Рено Дастер. Не стало две семьи, Иманды болсын, - сообщил Азамат Сарсенбаев.

В департаменте полиции Мангистауской области пока не прокомментировали эту информацию. Между тем, в социальных сетях распространяются кадры видеозаписей с места предполагаемой трагедии.





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