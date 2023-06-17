Ружьё конфисковали у жителя Мангистау

По материалам дела, житель Тупкараганского района незаконно хранил в своём доме охотничье ружьё 16 калибра.

Как установлено, оружие не зарегистрировано в полиции.



Постановлением суда обладателя ружья признали виновным по части 1 статьи 482 КоАП (Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия).



Мужчину оштрафовали на 48 300 тенге.



Ружье конфисковано.