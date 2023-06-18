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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 660

Чуть не устроил ДТП: какое наказание понесет нарушитель в Мангистау

Видео с нарушителем появилось в Сети.

Кадр видео
При мониторинге социальных сетей сотрудники Бейнеуского районного отдела полиции обнаружили видео, где водитель Lada Granta резко затормозил при выезде на главную дорогу в то время как по ней двигался автомобиль. Затем быстро обогнав машину, он остановился, открыл дверь и что-то крикнул вслед.

Полиция установили личность водителя. Им оказался 37-летний местный житель. На него составлен протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).

Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Теперь же нарушителю грозит штраф в размере 10 МРП, то есть 34 500 тенге.




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