Чуть не устроил ДТП: какое наказание понесет нарушитель в Мангистау

При мониторинге социальных сетей сотрудники Бейнеуского районного отдела полиции обнаружили видео, где водитель Lada Granta резко затормозил при выезде на главную дорогу в то время как по ней двигался автомобиль. Затем быстро обогнав машину, он остановился, открыл дверь и что-то крикнул вслед.Полиция установили личность водителя. Им оказался 37-летний местный житель. На него составлен протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).Автомобиль водворен на штрафстоянку.Теперь же нарушителю грозит штраф в размере 10 МРП, то есть 34 500 тенге.