Захват заложников в Астане: усилят ли контроль в Актау?

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В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в нашем регионе все под контролем. Усиления не будет.
Тем временем в Астане мужчина заперся в отделении Kaspi по улице Достык. Позже он был задержан, все заложники освобождены. Никто не пострадал.
Тем временем в Астане мужчина заперся в отделении Kaspi по улице Достык. Позже он был задержан, все заложники освобождены. Никто не пострадал.
@zakon.qaz Астанада Kaspi банкінің ғимаратында ер адам мекемеге келушілерді кепілге алды Алдын ала мәлімет бойынша, ер адам қарулы. Оқиға орнында полиция қызметкерлері ер адаммен келіссөз жүргізуде. #астана #мвд #kaspi ♬ оригинальный звук - zakon.qaz