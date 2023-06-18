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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 786

Захват заложников в Астане: усилят ли контроль в Актау?

На фоне вооруженного нападения на отделение Kaspi в столице редакция Lada.kz решила поинтересоваться у правоохранителей, будут ли усилены меры контроля у нас в регионе.

Фото автора
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в нашем регионе все под контролем. Усиления не будет.

Тем временем в Астане мужчина заперся в отделении Kaspi по улице Достык. Позже он был задержан, все заложники освобождены. Никто не пострадал.

@zakon.qaz Астанада Kaspi банкінің ғимаратында ер адам мекемеге келушілерді кепілге алды Алдын ала мәлімет бойынша, ер адам қарулы. Оқиға орнында полиция қызметкерлері ер адаммен келіссөз жүргізуде. #астана #мвд #kaspi ♬ оригинальный звук - zakon.qaz



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Комментарии ( 1 )

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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 19:37
Холивуд. Молодцы. Раньше на такие фильмы цензура была, чтоб другие не решились пример брать
 
 

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