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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:45

Просмотров: 812

Троих детей потеряли и нашли на «Солдатском пляже» в Актау

Во время сегодняшнего дежурства спасатели помогли найти троих потерявшихся детей на пляже.

Фото автора
В первом случае женщина потеряла в толпе свою шестилетнюю дочку. Спасателям удалось разыскать и передать ребенка маме.

А вот шестилетний мальчик из Бейнеуского района приехал отдохнуть на «Солдатский пляж» со своей бабушкой и также потерялся. Он также благополучно был найден.

Троих детей потеряли и нашли на «Солдатском пляже» в Актау


Третий инцидент произошел с 11-летней девочкой, которую потеряла ее мама. Они приехали в гости в Актау из Алматы.

С родителями была проведена разъяснительная беседа по безопасности на воде.



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