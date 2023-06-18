Троих детей потеряли и нашли на «Солдатском пляже» в Актау

В первом случае женщина потеряла в толпе свою шестилетнюю дочку. Спасателям удалось разыскать и передать ребенка маме.А вот шестилетний мальчик из Бейнеуского района приехал отдохнуть на «Солдатский пляж» со своей бабушкой и также потерялся. Он также благополучно был найден.Третий инцидент произошел с 11-летней девочкой, которую потеряла ее мама. Они приехали в гости в Актау из Алматы.С родителями была проведена разъяснительная беседа по безопасности на воде.