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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 2525

На 63-м километре от Актау тонули пятеро подростков: один из них умер по дороге в больницу

Происшествие случилось днем 18 июня - на 63-м километре от Актау. Один из подростков 2007 года рождения скончался в автомобиле по пути в больницу. Три девушки госпитализированы, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще одна девушка 2008 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Вызов на пульт диспетчера поступил днем 18 июня. Очевидцы рассказали, что на 63-м км от Актау в запрещенном для купания месте тонут пятеро подростков. Речь идет о популярном месте среди местных жителей и туристов - Голубой бухте в Тупкараганском районе.

Трое из тонувших подростков смогли выбраться сами, двоих спасли очевидцы. Но один из пострадавших 2007 года рождения скончался в автомобиле по пути в больницу.

Три девушки были госпитализированы в Мангистаускую детскую областную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще одна девушка 2008 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Тупкараганском районе запрещено купаться: на 43-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко, на 64-м километре - в местности Голубая бухта. Также запрещенным для купания является 86-й километр - Саура, 30-й километр от города Форт-Шевченко Тамшалы и 20-й километр от села Таушык - Сартас.



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Комментарии ( 5 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 12:25
Только подросток умер не по дороге в скорой, а его прибило к берегу, уже не дышал. Вытащили, пульса уже не было...
В этот день там было очень много людей.
Приехав туда и все это увидев, мы уехали в другое место.
Так же были сильные волны, зачем они туда полезли...
 
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  • kolu411
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:03
Цитата: дорожник
А почему именно там?

А где ещё можно пополнять бюджет штрафами?
Там, где люди не купаются ведь никого не оштрафуешь! podmig
 
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  • kolu411
  • синдбад
 дорожник (Посетители) Сегодня, 11:40
запрещено купаться: на 43-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко, на 64-м километре - в местности Голубая бухта. Также запрещенным для купания является 86-й километр - Саура, 30-й километр от города Форт-Шевченко Тамшалы и 20-й километр от села Таушык - Сартас.

Самые лучшие места!! А почему именно там?

Жить нужно непременно хорошо
 
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Око (Посетители) Сегодня, 10:47
Кошмар какой...как так получилось??!! Дети несовершеннолетние одни были на море??

всё вижу
 
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  • Tankushka
 Lite (Посетители) Сегодня, 09:53
Как это вообще возможно...
 
 

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