На 63-м километре от Актау тонули пятеро подростков: один из них умер по дороге в больницу

Вызов на пульт диспетчера поступил днем 18 июня. Очевидцы рассказали, что на 63-м км от Актау в запрещенном для купания месте тонут пятеро подростков. Речь идет о популярном месте среди местных жителей и туристов - Голубой бухте в Тупкараганском районе.



Трое из тонувших подростков смогли выбраться сами, двоих спасли очевидцы. Но один из пострадавших 2007 года рождения скончался в автомобиле по пути в больницу.



Три девушки были госпитализированы в Мангистаускую детскую областную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще одна девушка 2008 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии.



По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.



В Тупкараганском районе запрещено купаться: на 43-м километре трассы Актау - Форт-Шевченко, на 64-м километре - в местности Голубая бухта. Также запрещенным для купания является 86-й километр - Саура, 30-й километр от города Форт-Шевченко Тамшалы и 20-й километр от села Таушык - Сартас.