Поиски утонувшего близ Актау парня продолжаются

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По данным спасателей, поиски утонувшего на 22-м километре от Актау 24-летнего парня продолжаются четвёртый день.
- В поисках задействованы 12 спасателей, три единицы техники, два плавсредства и одна единица беспилотного летательного аппарата, а также шесть водолазов и одна единица техники департамента ПС КНБ. Временами к поискам подключаются неравнодушные люди, имеющие плавательные средства (гидроциклы), которые на безвозмездной основе ведут поиски по поверхности и береговой линии моря, - рассказали в ДЧС региона.
Напомним, трагедия случилась 17 июня на 22-м километре от Актау, именуемом Шора. Там купались двое молодых людей, один из которых утонул, а второго успели вытащить из воды спасатели.
- В поисках задействованы 12 спасателей, три единицы техники, два плавсредства и одна единица беспилотного летательного аппарата, а также шесть водолазов и одна единица техники департамента ПС КНБ. Временами к поискам подключаются неравнодушные люди, имеющие плавательные средства (гидроциклы), которые на безвозмездной основе ведут поиски по поверхности и береговой линии моря, - рассказали в ДЧС региона.
Напомним, трагедия случилась 17 июня на 22-м километре от Актау, именуемом Шора. Там купались двое молодых людей, один из которых утонул, а второго успели вытащить из воды спасатели.