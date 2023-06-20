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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:40

Просмотров: 22

Экс-сутенёры и проститутки работали тренерами в Мангистау по программе «Арт Спорт»

Факты, когда бывшие работники секс-индустрии работали с детьми по программе «Арт Спорт» зарегистрированы в Алматы, Шымкенте, Караганде, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Об этом во время заседания в мажилисе заявил депутат Нартай Сарсенгалиев, передаёт корреспондент «Голос народа».

Иллюстративное фото
Во время заседания в мажилисе депутат Нартай Сарсенгалиев заявил, что по программе «Арт-спорт» казахстанских детей тренировали бывшие организаторы притонов и проститутки.

По его словам, в шести регионах Казахстана по программе «Арт спорт» работали люди, которые имели судимость за организацию притонов. Зарегистрировано 20 подобных фактов. Бывшие работники секс-индустрии работали с детьми, зарегистрированы в Алматы, Шымкенте, Караганде, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Программой «Арт-Спорт» в Казахстане охвачен каждый седьмой ребёнок.

- Как так получается, что бывшие проститутки и сутенёры работали с нашими детьми? Куда смотрели госорганы? Работали ли с детьми психологи? Как мы должны объяснять детям, что их тренировали бывшие преступники, - адресовал свои вопросы представителям Генпрокуратуры депутат.

Старший прокурор службы защиты общественных интересов Генпрокуратуры Дулат Аширбеков ответил, что всего по стране было вынесено 38 актов с предписаниями подобного толка.

К ответственности были привлечены 43 должностных лица. Из высокопоставленных чиновников свои кресла покинул вице-министр, курировавший эту работу, и глава комитета.



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