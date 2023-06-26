Били четверо, а задержан только один: смертельное избиение мужчины попало на видео в селе Бейнеу Мангистауской области

На кадрах мужчина сидит на земле, в то время как его избивает группа парней. Сообщается, что инцидент произошел в селе Бейнеу 18 июня.



- По данному факту заведено уголовное дело по статье 106 уголовного кодекса республики Казахстан. Один подозреваемый водворен в следственный изолятор, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



Общественный деятель Бибигуль Рамазан на своей странице в Facebook выразила обеспокоенность и заявила, что виновники нападения могут избежать наказания.



- На видео запечатлено нападение четырех человек на жителя села Бейнеу. Кадры были сняты 18 июня. В ответе полиции говорится, что подозреваемый работает в военной организации и поэтому материалы дела направлены в военно-следственный департамент. Но я одна вижу на видео четверых человек или у вас проблемы со зрением? Требую ответа на этот вопрос, - написала в соцсетях Бибигуль Рамазан.



По некоторым сведениям, мужчину до смерти избили родственники его жены. Эта информация правоохранителями не подтверждается и не опровергается.



