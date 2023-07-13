Крушение козырька подъезда в Актау: дело о гибели отца пятерых детей еще не передали в суд

Фото из архива Lada.kz
Полицейские все еще расследуют обстоятельств ЧП, которое произошло 11 мая в 9 микрорайоне Актау.
Около подъезда обрушился козырек жилого дома. В результате падения конструкции от полученных травм на месте происшествия скончался мужчина, еще двое получили травмы.
- Уголовное расследование еще не завершено. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП г.Актау по статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Материалы дела будут направлены в суд, - сообщает ДП Мангистауской области.
Напомним, погибший и пострадавшие - это сотрудники подрядной организации. Мужчины занимались демонтажом козырька.
У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей. Он проживал вместе с семьей в селе Баянды, устроился работать в сервисную компанию «Несібе Мол» за три месяца до трагедии.
Около подъезда обрушился козырек жилого дома. В результате падения конструкции от полученных травм на месте происшествия скончался мужчина, еще двое получили травмы.
- Уголовное расследование еще не завершено. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП г.Актау по статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Материалы дела будут направлены в суд, - сообщает ДП Мангистауской области.
Напомним, погибший и пострадавшие - это сотрудники подрядной организации. Мужчины занимались демонтажом козырька.
У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей. Он проживал вместе с семьей в селе Баянды, устроился работать в сервисную компанию «Несібе Мол» за три месяца до трагедии.
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