У погибшего при обрушении бетонного козырька в Актау осталось пятеро детей

Место происшествия
Погибшего в результате обрушения бетонного козырька в Актау звали Жарылгап Токешов. Он проживал вместе с семьей в селе Баянды, устроился работать в сервисную компанию «Несібе Мол» три месяца назад - в феврале 2023 года. У мужчины осталось пятеро детей.
- Совместными усилиями с сервисной компанией «Несібе Мол» оказывается материальная помощь семье погибшего. В частности, мы покроем затраты, связанные с погребением и поминальными процедурами, - сообщили в КСК «Татьяна».
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.
Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.
Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другой госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
- Совместными усилиями с сервисной компанией «Несібе Мол» оказывается материальная помощь семье погибшего. В частности, мы покроем затраты, связанные с погребением и поминальными процедурами, - сообщили в КСК «Татьяна».
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.
Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.
Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другой госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.
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