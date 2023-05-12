Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении козырька подъезда в Актау

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской областной больнице находится пострадавший мужчина 1994 года, который получил травмы в результате обрушения козырька подъезда в Актау.
- Пациент 1994 года рождения был доставлен с открытым переломом нижней трети правой голени со смещением в отделение травматологии. Врачами было проведено обследование. Первым этапом лечения пациента стало наложение аппарата внешней фиксации на правой голени. Планируется провести операцию, - рассказали в больнице.
Другой пострадавший - мужчина 1975 года рождения в результате ЧП получил ушиб и растяжение связок левого голеностопного сустава. Он был отпущен на амбулаторное лечение и отправлен домой.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.
Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.
- Пациент 1994 года рождения был доставлен с открытым переломом нижней трети правой голени со смещением в отделение травматологии. Врачами было проведено обследование. Первым этапом лечения пациента стало наложение аппарата внешней фиксации на правой голени. Планируется провести операцию, - рассказали в больнице.
Другой пострадавший - мужчина 1975 года рождения в результате ЧП получил ушиб и растяжение связок левого голеностопного сустава. Он был отпущен на амбулаторное лечение и отправлен домой.
Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.
Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.
Оставьте свой комментарий первым.