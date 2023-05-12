Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 12 Мая
+16...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.22 KZT
  • €1 = 485.09 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 3

Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении козырька подъезда в Актау

Врачи рассказали, что один из пострадавших получил ушиб и был отпущен домой, другой госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Мангистауской областной больницы.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской областной больнице находится пострадавший мужчина 1994 года, который получил травмы в результате обрушения козырька подъезда в Актау.

- Пациент 1994 года рождения был доставлен с открытым переломом нижней трети правой голени со смещением в отделение травматологии. Врачами было проведено обследование. Первым этапом лечения пациента стало наложение аппарата внешней фиксации на правой голени. Планируется провести операцию, - рассказали в больнице.

Другой пострадавший - мужчина 1975 года рождения в результате ЧП получил ушиб и растяжение связок левого голеностопного сустава. Он был отпущен на амбулаторное лечение и отправлен домой.

Напомним, один мужчина скончался и двое пострадали при обрушении бетонного козырька в Актау.

Позднее выяснилось, что пострадавшие от обрушения козырька рабочие занимались его демонтажом в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика