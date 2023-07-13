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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:56

Просмотров: 712

Полиция расследует убийство котят в 8 микрорайоне Актау

Полицейские завели уголовное дело по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животным». Жительница Актау обвинила соседа в том, что он, по ее словам, сбросил котят с седьмого этажа.

Дом, где произошло происшествие
Жительница 8 микрорайона Актау заявила, что её сосед выкинул троих котят с седьмого этажа. По словам Альбины Таировой, это не первый случай жестокого обращения с животными. Она написала заявление в полицию и потребовала, чтобы виновный понёс наказание.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что расследование по этому делу ведется по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животным».

- Проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в полицейском ведомстве.

Для справки:

Статья 316. Жестокое обращение с животным

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, – наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 19:52
Если бы поменяли закон и сажали за это года на 2, то таких бы прецедентов было бы гораздо меньше.
 
 

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