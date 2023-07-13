Полиция расследует убийство котят в 8 микрорайоне Актау

Жительница 8 микрорайона Актау заявила, что её сосед выкинул троих котят с седьмого этажа. По словам Альбины Таировой, это не первый случай жестокого обращения с животными. Она написала заявление в полицию и потребовала, чтобы виновный понёс наказание.



В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что расследование по этому делу ведется по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животным».



- Проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - прокомментировали в полицейском ведомстве.



Для справки:



Статья 316. Жестокое обращение с животным



1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.



2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, – наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.