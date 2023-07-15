ДТП с верблюдом в Актау: двое пострадавших в больнице

По информации департамента полиции региона, 14 июля в 09:20 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП по дороге в аэропорт Актау. Водитель автотранспорта Infinity совершил наезд на верблюда. Двое пострадавших были доставлены в областную больницу.Животное погибло на месте аварии.На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Ему может грозить штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.