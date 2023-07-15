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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:10

Просмотров: 1942

ДТП с верблюдом в Актау: двое пострадавших в больнице

На водителя оформили протокол.

Кадр видео
По информации департамента полиции региона, 14 июля в 09:20 часов на пульт дежурного «102» поступил вызов о ДТП по дороге в аэропорт Актау. Водитель автотранспорта Infinity совершил наезд на верблюда. Двое пострадавших были доставлены в областную больницу.

Животное погибло на месте аварии.

На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Ему может грозить штраф в размере 40 МРП или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.




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Комментарии ( 4 )

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  • Космос
  • Tor1m
  • Ирон
  • Papirosso
 Businessman (Посетители) Сегодня, 13:32
Водитель нарушил скоростной режим? Или верблюд переходил дорогу по пешеходному переходу? Очень странное решение...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Tor1m
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 13:19
С такой логикой можно убийц оправдывать и штрафовать жертву...

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • Empro
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 12:38
Чей верблюд? Ничей, тогда почему протокол?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • Космос
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 12:16
Странный протокол.

i
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Tor1m
  • Papirosso
  • Kain-Livesy
  • Космос
  • Empro
 Лулу (Посетители) Сегодня, 11:15
У вас всегда водитель виноват!А гуляющие верблюды,это как?Наказать хозяина!
 
 

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