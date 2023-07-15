В Актау на Каспии утонул мужчина

На побережье 7А микрорайона Актау 14 июля утонул 23-летний мужчина.



Вызов о происшествии поступил на пульт дежурного «102» В 14:26 часов.



- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 001 («Смерть лица»). Иная информация в интересах следствия не разглашается, - отметили в пресс-службе ведомства.



