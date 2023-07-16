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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:23

Просмотров: 1684

«Стенка на стенку»: задержаны участники массовой драки в Мангистау

Видео с потасовкой рассылают в Сети.

Кадр видео
Побоище между двумя группами парней развернулось в ночь на 15 июля около 03:30 по улице Тажиева в селе Бейнеу.

Правоохранители установили и задержали шестерых подозреваемых в возрасте 24-25 лет.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) отдела полиции Бейнеуского района по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью).

Теперь виновникам может грозить ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.




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Комментарии ( 1 )

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GuF (Посетители) Вчера, 22:40
Это лучше чем тюленей бить ,пусть продолжают.Естественный отбор, ветер северный boyan
 
 

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