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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 1745

Женщина в нетрезвом состоянии спала возле подъезда жилого дома Актау вместе с малолетними детьми

Возле подъезда дома №28 в 6 микрорайоне одна из жительниц города обнаружила спящую женщину, рядом с которой находились двое малолетних детей. Происходящее очевидица засняла на видео. По её словам, женщина находилась в нетрезвом состоянии. В пресс-службе департамента полиции области прокомментировали данный инцидент.

Коллаж из кадров видео
Пользователей Сети возмутило видео, снятое возле одного из подъездов дома №28 в 6 микрорайоне. На нём запечатлена женщина, спящая на земле у входа вместе с двумя несовершеннолетними детьми.



По словам автора видео, женщину с детьми она увидела 17 июля в 02:40 часов.

В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что вызов касательно этой женщины поступал на пульт дежурного «102», но 16 июля, в 23:40 часов.

- На пульт сообщили о том, что женщина с двумя детьми ходит пьяной возле дома №33 в 11 микрорайоне. Прибывшими на вызов сотрудниками полиции была обнаружена женщина с несовершеннолетними детьми. В ходе установления её личности стало известно об отсутствии у неё места жительства. Детей поместили в детскую областную больницу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении самой женщины составили административный протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Пользователи Сети же сообщают, что женщину уже помещали в городской центр адаптации, однако уже сегодня её снова видели в 28 микрорайоне в нетрезвом состоянии. Помимо этого, они задаются вопросом о местонахождении отца детей, и не беременна ли в данный момент заснятая на видео женщина.



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Комментарии ( 2 )

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  • Дизель
  • ЛШП
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 17:08
Детей в больницу и учреждение (там они будут в безопасности по крайней мере)
Женщину стерилизовать !
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 Кари (Посетители) Сегодня, 16:10
Как у нее нет места жительства, она наверное не с Луны упала с детьми
 
 

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