Женщина в нетрезвом состоянии спала возле подъезда жилого дома Актау вместе с малолетними детьми

Пользователей Сети возмутило видео, снятое возле одного из подъездов дома №28 в 6 микрорайоне. На нём запечатлена женщина, спящая на земле у входа вместе с двумя несовершеннолетними детьми.По словам автора видео, женщину с детьми она увидела 17 июля в 02:40 часов.В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что вызов касательно этой женщины поступал на пульт дежурного «102», но 16 июля, в 23:40 часов.- На пульт сообщили о том, что женщина с двумя детьми ходит пьяной возле дома №33 в 11 микрорайоне. Прибывшими на вызов сотрудниками полиции была обнаружена женщина с несовершеннолетними детьми. В ходе установления её личности стало известно об отсутствии у неё места жительства. Детей поместили в детскую областную больницу, - уточнили в пресс-службе ведомства.В отношении самой женщины составили административный протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».Пользователи Сети же сообщают, что женщину уже помещали в городской центр адаптации, однако уже сегодня её снова видели в 28 микрорайоне в нетрезвом состоянии. Помимо этого, они задаются вопросом о местонахождении отца детей, и не беременна ли в данный момент заснятая на видео женщина.