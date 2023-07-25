Смерть роженицы расследуют в Жанаозене: родственники обвиняют медиков в халатности

Анаргуль Куанова, мать скончавшейся 32-летней Биби Куановой, намерена судиться с врачами отделения гинекологии Жанаозенской многопрофильной городской больницы.



По ее словам, 17 июля ее дочери стало плохо на рабочем месте. Она находилась на седьмом месяце беременности.



- У моей дочери резко поднялась температура и начались судороги. На работе ей коллеги вызвали скорую помощь. Сначала Биби доставили в инфекционную больницу, но из-за беременности направили в отделение гинекологии городской больницы. Фельдшеры и медики приемного покоя не смогли даже нормально госпитализировать ее. В больнице не работал лифт, мы ее поднимали на носилках на четвертый этаж. Врачи сказали, что рожать будет сама, не предлагали провести операцию кесарево сечение, - рассказала Анаргуль Куанова.







Мать погибшей роженицы рассказала, что дежурный врач сообщил, что ребенок умер в утробе.



- Я застала дочь в обессиленном состоянии. Она не могла дышать. Я просила дать ей кислородную маску, но медики даже не понимали, как вставлять эти трубки. Мне пришлось поднять всех медиков, потому что было очевидно, что что-то идет не так. Но меня просили не скандалить. Почему врачи твердили, что для «кесарева» нет показаний - для меня до сих пор загадка, - добавила мать погибшей роженицы.



Из больницы не было новостей несколько часов, и только потом родственникам сообщили: Биби скончалась. Ребенка также спасти не удалось.



- До этого у Биби были выкидыши. Она ждала своего малыша. Из-за тотальной халатности и бездействия трое маленьких девочек остались без матери. Я намерена судиться с дежурным врачом, фельдшером за то, что дали моей дочери умереть. Без нашего согласия тело моей дочери увезли в морг Актау, где было проведено вскрытие, - добавила женщина.



В управлении здравоохранения Мангистауской области подтвердили информацию о смерти роженицы в роддоме Жанаозена. Причины смерти 32-летней женщины выясняет специальная комиссия. В роддоме, где случился инцидент, началась служебная проверка.