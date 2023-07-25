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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 19:02

Просмотров: 1128

Смерть роженицы расследуют в Жанаозене: родственники обвиняют медиков в халатности

Роженица умерла в отделении гинекологии Жанаозенской многопрофильной городской больницы. Инцидент произошел 17 июля. Ребенка спасти не удалось. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что причины смерти 32-летней женщины выясняет специальная комиссия.

Фото предоставили родственники Биби Куановой
Анаргуль Куанова, мать скончавшейся 32-летней Биби Куановой, намерена судиться с врачами отделения гинекологии Жанаозенской многопрофильной городской больницы.

По ее словам, 17 июля ее дочери стало плохо на рабочем месте. Она находилась на седьмом месяце беременности.

- У моей дочери резко поднялась температура и начались судороги. На работе ей коллеги вызвали скорую помощь. Сначала Биби доставили в инфекционную больницу, но из-за беременности направили в отделение гинекологии городской больницы. Фельдшеры и медики приемного покоя не смогли даже нормально госпитализировать ее. В больнице не работал лифт, мы ее поднимали на носилках на четвертый этаж. Врачи сказали, что рожать будет сама, не предлагали провести операцию кесарево сечение, - рассказала Анаргуль Куанова.



Мать погибшей роженицы рассказала, что дежурный врач сообщил, что ребенок умер в утробе.

- Я застала дочь в обессиленном состоянии. Она не могла дышать. Я просила дать ей кислородную маску, но медики даже не понимали, как вставлять эти трубки. Мне пришлось поднять всех медиков, потому что было очевидно, что что-то идет не так. Но меня просили не скандалить. Почему врачи твердили, что для «кесарева» нет показаний - для меня до сих пор загадка, - добавила мать погибшей роженицы.

Из больницы не было новостей несколько часов, и только потом родственникам сообщили: Биби скончалась. Ребенка также спасти не удалось.

- До этого у Биби были выкидыши. Она ждала своего малыша. Из-за тотальной халатности и бездействия трое маленьких девочек остались без матери. Я намерена судиться с дежурным врачом, фельдшером за то, что дали моей дочери умереть. Без нашего согласия тело моей дочери увезли в морг Актау, где было проведено вскрытие, - добавила женщина.

В управлении здравоохранения Мангистауской области подтвердили информацию о смерти роженицы в роддоме Жанаозена. Причины смерти 32-летней женщины выясняет специальная комиссия. В роддоме, где случился инцидент, началась служебная проверка.



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Комментарии ( 2 )

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  • babe
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 20:04
Обыкновенных носилок нет что ли? В конце концов можно на покрывале вынести человека, просто люди перестали думать вообще головой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Шевченко 81
  • Tankushka
 babe (Посетители) Сегодня, 19:20
И опять очередная халатность и безграмотность! Дай Аллах сил пережить это горе родным.
 
 

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