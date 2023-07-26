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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:39

Просмотров: 983

Вызовы о змеях в автомобилях получают спасатели от жителей Мангистау

За неделю спасатели Мангистау из-под капота двух автомобилей извлекли змей. Подробности происшествий рассказали в пресс-центре Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото из архива
По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 17 по 23 июля, подразделения ведомства выезжали по тревоге 50 раз, в том числе пять раз - на пожары, 28 раз - на случаи горения, 15 - на проведение аварийно-спасательных работ и два неподтверждённых вызова.

Спасатели рассказали некоторые подробности аварийно-спасательных работ.

Днём 20 июля спасателям пришлось извлекать змею, которая застряла в моторном отсеке автомобиля «ВАЗ-2115», стоявшего возле дома № 3 в 11 микрорайоне.

На следующий день спасатели перекрыли два газовых баллона на 50 и 90 литров в двух автомобилях, которые попали в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла в 23:27 на перекрёстке улиц Жибек жолы и Д.Тажиева в Бейнеу. В результате аварии пострадали девять человек, из них семеро детей. Всех пострадавших до прибытия пожарных забрали сотрудники Скорой помощи.

В субботу, 22 июля, спасателям поступил ещё один вызов о забравшейся змее в моторный отсек автомобиля. Пожарные извлекли змею, после чего выпустили в естественную среду обитания.

Вечером 23 июля пожарные спасли пятилетнего и шестилетнего детей, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 13 доме в 27 микрорайоне. Спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру и детей передали матери.

Вызовы о змеях в автомобилях получают спасатели от жителей Мангистау


За неделю в регионе сгорели: автомобиль, гараж, швейная мастерская и крыша двухэтажного дома.

Один из пожаров произошёл 17 июля в Жанаозене. Во дворе дома в одном из микрорайонов произошло возгорание гаража на площади 28 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.

Днём 19 июля произошёл пожар в швейной мастерской в Жанаозене. Пострадавших нет.

В четверг произошло возгорание крыши двухэтажного восьмикомнатного дома в селе Саин Шапагатов. Площадь горения составила 130 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Днём 23 июля сгорел автомобиль «Лада Приора», 2009 года выпуска. Происшествие случилось в селе Бейнеу возле мини-маркета «Салем». Пострадавших нет.

Вызовы о змеях в автомобилях получают спасатели от жителей Мангистау


Огнеборцы области напоминают о соблюдении основных требований правил пожарной безопасности и безопасности на воде:

-не купайтесь в запрещенных для купания местах;
- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;
- следите за исправностью электрических проводов и приборов;
- не перегружайте электросети;
- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;
- не оставляйте детей без присмотра дома и вблизи водоемов и особенно в летний период времени, когда начинается купальный сезон.



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 11:19
Заголовок про змей, но в статье в основном о пожарах, ДТП и т.д., о самих змеях информация мизерная, ни о виде змей, ни о их опасности. В общем сложилось впечатление что как буд-то в регионе орудует банда змей которые своими деяниями провоцируют пожары и ДТП lol
Но как известно многим, бояться нужно не тех змей которые ползают и присмыкаются, а тех которые обитают в бутылках и особенно тех которые ходят на двух ногах. bye
 
 

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