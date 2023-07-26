Вызовы о змеях в автомобилях получают спасатели от жителей Мангистау

По сообщению Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, за неделю, с 17 по 23 июля, подразделения ведомства выезжали по тревоге 50 раз, в том числе пять раз - на пожары, 28 раз - на случаи горения, 15 - на проведение аварийно-спасательных работ и два неподтверждённых вызова.Днём 20 июля спасателям пришлось извлекать змею, которая застряла в моторном отсеке автомобиля «ВАЗ-2115», стоявшего возле дома № 3 в 11 микрорайоне.На следующий день спасатели перекрыли два газовых баллона на 50 и 90 литров в двух автомобилях, которые попали в дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла в 23:27 на перекрёстке улиц Жибек жолы и Д.Тажиева в Бейнеу. В результате аварии пострадали девять человек, из них семеро детей. Всех пострадавших до прибытия пожарных забрали сотрудники Скорой помощи.В субботу, 22 июля, спасателям поступил ещё один вызов о забравшейся змее в моторный отсек автомобиля. Пожарные извлекли змею, после чего выпустили в естественную среду обитания.Вечером 23 июля пожарные спасли пятилетнего и шестилетнего детей, которые оказались взаперти в квартире. Инцидент произошёл в 13 доме в 27 микрорайоне. Спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру и детей передали матери.За неделю в регионе сгорели: автомобиль, гараж, швейная мастерская и крыша двухэтажного дома.Один из пожаров произошёл 17 июля в Жанаозене. Во дворе дома в одном из микрорайонов произошло возгорание гаража на площади 28 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.Днём 19 июля произошёл пожар в швейной мастерской в Жанаозене. Пострадавших нет.В четверг произошло возгорание крыши двухэтажного восьмикомнатного дома в селе Саин Шапагатов. Площадь горения составила 130 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.Днём 23 июля сгорел автомобиль «Лада Приора», 2009 года выпуска. Происшествие случилось в селе Бейнеу возле мини-маркета «Салем». Пострадавших нет.-не купайтесь в запрещенных для купания местах;- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;- следите за исправностью электрических проводов и приборов;- не перегружайте электросети;- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;- не оставляйте детей без присмотра дома и вблизи водоемов и особенно в летний период времени, когда начинается купальный сезон.