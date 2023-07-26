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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 977

По двум административным статьям оформили пристававшего к детям на площадке мужчину в Актау

В социальных сетях жители Актау сообщают, что на одной из детских площадок в 28А микрорайоне поймали мужчину, который приставал к маленьким девочкам и мальчикам. В департаменте полиции сообщили, что на него оформили протокол по двум административным статьям.

Иллюстративное фото
Жители Актау в социальных сетях сообщили о том, что поймали мужчину, который, якобы, приставал к маленьким детям на площадке.

- Поймали с поличным, когда трогал и целовал девочку. Ранее часто покупал шоколадки детям, предлагал детям пойти с ним. Вчера написали на него заявление сначала участковому, потом в УВД, но его отпустили. Живёт этот мужчина в 28А микрорайоне, все соседи знают о нём, но все молчат. Истории девочек и мальчиков про этого «маньяка» просто шоковые, - сообщают жители Актау в социальных сетях.

Распространяемую информацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

- 25 июля 2023 года на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 28А микрорайоне, возле 1 дома между мужчинами происходит потасовка. На вызов выехал участковый инспектор. В ходе беседы выяснилось, что 47-летний мужчина пристаёт к детям. На данного гражданина составлены административные протоколы по двум статьям – часть 3 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 449 (Приставание в общественных местах) КоАП РК, - заявили в полиции региона.



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Комментарии ( 3 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:19
ВТФ, применили ст.449 КОАП!? Он что им продать хотел что-то, погадать или попрошайничал!? Ст.449 Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг. В статье Мелкое хулиганство есть понятие оскорбительное приставание, ну тут еще понять можно как-то, хотя все это попахивает чем-то иным. Нужно взять на контроль человека и учет, а родителям беречь детей если знают что такой вот неадеквашка рядом живет. Мир всем!
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 17:12
Капец просто, почему таких тварей выпускают после заявлений на них? Полиция алло , вы что ждёте когда повториться случай в Туркестане? Родители вбейте в голову детям , что нельзя подходить не за какие конфеты и деньги к посторонним тёткам и мужикам, пусть за километр их обходят, если мы сами не защитим своих детей не на кого надеяться.
 
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LFC (Посетители) Сегодня, 16:46
Почему статья "449 (Приставание в общественных местах)", в не общественных местах можно что ли приставать тогда? Он же детям приставал или нет???
 
 

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