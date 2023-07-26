По двум административным статьям оформили пристававшего к детям на площадке мужчину в Актау

Жители Актау в социальных сетях сообщили о том, что поймали мужчину, который, якобы, приставал к маленьким детям на площадке.



- Поймали с поличным, когда трогал и целовал девочку. Ранее часто покупал шоколадки детям, предлагал детям пойти с ним. Вчера написали на него заявление сначала участковому, потом в УВД, но его отпустили. Живёт этот мужчина в 28А микрорайоне, все соседи знают о нём, но все молчат. Истории девочек и мальчиков про этого «маньяка» просто шоковые, - сообщают жители Актау в социальных сетях.



Распространяемую информацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.



- 25 июля 2023 года на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 28А микрорайоне, возле 1 дома между мужчинами происходит потасовка. На вызов выехал участковый инспектор. В ходе беседы выяснилось, что 47-летний мужчина пристаёт к детям. На данного гражданина составлены административные протоколы по двум статьям – часть 3 статьи 440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 449 (Приставание в общественных местах) КоАП РК, - заявили в полиции региона.