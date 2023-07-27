Незаконное начисление налогов на авто: на руководителя госдоходов Актау наложили штраф

В Специализированном межрайонном административном суде удовлетворили иск физического лица к управлению госдоходов Актау. Суд признал незаконным начисление налогов на автотранспортное средство и отменил уведомления о начислении налогов и налоговые приказы.



Суд обязал ответчика исполнить решение суда в течение 15 рабочих дней и сообщить об исполнении в течение трёх рабочих дней с момента исполнения.



- Однако, решение суда в указанные судом сроки не было исполнено. На лицевом счету собственника транспортного средства до сих пор числилась задолженность по налогам. Хотя прошло достаточное время, ответчик даже не пытался исполнить судебный акт, что, в свою очередь, нарушает права налогоплательщика. Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда, и уклонение от их исполнения влечёт денежное взыскание в размере 50 месячных расчётных показателей, - рассказали в пресс-службе суда.



Исходя из этого, суд вынес определение о наложении денежного взыскания лично на руководителя УГД города в размере 50 МРП, что составляет 172 500 тенге.



- Главному налоговому инспектору следует оплатить денежное взыскание в течение пяти дней и исполнить решение суда в течение десяти дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на десять МРП.