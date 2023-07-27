Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Июля
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.29 KZT
  • €1 = 492.01 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 260

Незаконное начисление налогов на авто: на руководителя госдоходов Актау наложили штраф

На руководителя управления государственных доходов (УГД) наложили штраф в размере 172 500 тенге из-за уклонения от исполнения судебного решения. До этого ведомство начислило налоги на автомобиль одного из жителей региона, после чего он подал в суд и выиграл дело. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта zakon.kz
В Специализированном межрайонном административном суде удовлетворили иск физического лица к управлению госдоходов Актау. Суд признал незаконным начисление налогов на автотранспортное средство и отменил уведомления о начислении налогов и налоговые приказы.

Суд обязал ответчика исполнить решение суда в течение 15 рабочих дней и сообщить об исполнении в течение трёх рабочих дней с момента исполнения.

- Однако, решение суда в указанные судом сроки не было исполнено. На лицевом счету собственника транспортного средства до сих пор числилась задолженность по налогам. Хотя прошло достаточное время, ответчик даже не пытался исполнить судебный акт, что, в свою очередь, нарушает права налогоплательщика. Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда, и уклонение от их исполнения влечёт денежное взыскание в размере 50 месячных расчётных показателей, - рассказали в пресс-службе суда.

Исходя из этого, суд вынес определение о наложении денежного взыскания лично на руководителя УГД города в размере 50 МРП, что составляет 172 500 тенге.

- Главному налоговому инспектору следует оплатить денежное взыскание в течение пяти дней и исполнить решение суда в течение десяти дней, в противном случае денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на десять МРП.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Белое ☀️
  • ЛШП
 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 17:47
Почему не пишут имя не уважающего законы РК руководителя департамента? Почему он до сих пор занимает свою должность?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 Sembay (Посетители) Сегодня, 17:41
Это прецедент!!! Пусть другим будет уроком!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика