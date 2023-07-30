Нужны дроны: рыбака ищут на острове в Каспии

- Не все дроны смогут работать в той местности. К тому же ещё поднялся ветер. Нужны профессионалы, - сообщили волонтёры.

- Задействовано около 60 человек и 20 единиц техники. Среди них один вертолёт, 10 катеров и внедорожники. Семь водолазов проводят поисковые работы в море. Также ведётся мониторинг указанной территории с помощью беспилотника, - заявили в акимате Каракиянского района.

По словам волонтёров «Lider.kz», вчера вечером, 29 июля, пять рыбаков ставили сети примерно в семи километрах от села Курык. На утро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались его вещи.К волонтёрам обратились с просьбой найти беспилотники, чтобы более детально осмотреть остров.Как отмечают волонтёры, мужчина мог утонуть.В акимате Каракиянского района передают, что к поискам привлечены сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтёры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.Утром вертолёт МИ-8 ДЧС Мангистауской области осуществлял наблюдение с воздуха, но безрезультатно.Поисково-спасательные работы охватывают местность Сарши и побережье у ТОО «Ерсай».