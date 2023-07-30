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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:30

Просмотров: 2002

Нужны дроны: рыбака ищут на острове в Каспии

За помощью к волонтёрам обратились родственники пропавшего без вести мужчины.

Поиски рыбака. Фото предоставили в акимате Каракиянского района
По словам волонтёров «Lider.kz», вчера вечером, 29 июля, пять рыбаков ставили сети примерно в семи километрах от села Курык. На утро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались его вещи.

К волонтёрам обратились с просьбой найти беспилотники, чтобы более детально осмотреть остров.

- Не все дроны смогут работать в той местности. К тому же ещё поднялся ветер. Нужны профессионалы, - сообщили волонтёры.


Как отмечают волонтёры, мужчина мог утонуть.

Нужны дроны: рыбака ищут на острове в Каспии


В акимате Каракиянского района передают, что к поискам привлечены сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтёры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.

Утром вертолёт МИ-8 ДЧС Мангистауской области осуществлял наблюдение с воздуха, но безрезультатно.

Нужны дроны: рыбака ищут на острове в Каспии


Поисково-спасательные работы охватывают местность Сарши и побережье у ТОО «Ерсай».

- Задействовано около 60 человек и 20 единиц техники. Среди них один вертолёт, 10 катеров и внедорожники. Семь водолазов проводят поисковые работы в море. Также ведётся мониторинг указанной территории с помощью беспилотника, - заявили в акимате Каракиянского района.


Нужны дроны: рыбака ищут на острове в Каспии



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Комментарии ( 2 )

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  • babe
  • Tankushka
  • Iron man
 Papirosso (Посетители) Вчера, 21:25
Много сетей по берегу валяется в которых погибают раки - санитары водоёмов, и рыбы

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
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  • alixah
  • Papirosso
  • ЁмоЁ
  • Iron man
 Ingul (Посетители) Вчера, 20:04
Наша служба ЧС похоже хорошо делает только сообщения про погоду.
Кроме этого надоели напоминаниями, что купаться пьяному нельзя, нельзя оставлять детей без присмотра и тому подобные известные истины.
Надо добавить еще: уходя гасите свет, чистите зубы дважды, утром и вечером.
А дрон это оказывается роскошь.
 
 

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