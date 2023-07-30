Спецназ на тое: потасовка возле ресторана в пригороде Актау попала на видео

- По данному факту на 22-летнего молодого человека составили протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство), - отметили в ведомстве.

Пользователи Сети сообщают, что в ночь на 30 июля в районе автодрома, возле одного из ресторанов, происходила перебранка между посетителями заведения и полицией. На подмогу подоспели также бойцы СОБРа.В департаменте полиции региона сообщили, что на пульт дежурного поступил вызов о том, что в одном из ресторанов Мунайлинского района девушка просит помощь.