В Мангистауском областном центре фтизиопульмонологии произошёл пожар: пациенты покинули здание самостоятельно

Инцидент произошёл 30 июля в 05:35 утра.В здании Мангистауского областного центра фтизиопульмонологии, в 1А микрорайонеч в кабинете бухгалтерии и складском помещении на первом этаже, произошёл пожар. Площадь горения составила 34 квадратных метра.- До приезда противопожарной службы ДЧС самостоятельно покинули здание шесть человек. Два пациента детского возраста, мать одного из пациентов, две медсестры и охранник, больше никого в здании не было. В 06:29 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано было шесть единиц спецтехники и 20 человек личного состава, - рассказали в ведомстве.