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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:40

Просмотров: 410

В Мангистауском областном центре фтизиопульмонологии произошёл пожар: пациенты покинули здание самостоятельно

В Актау в здании медучреждения фтизиопульмонологии произошёл пожар. В результате ЧП никто не пострадал, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области
Инцидент произошёл 30 июля в 05:35 утра.

В Мангистауском областном центре фтизиопульмонологии произошёл пожар: пациенты покинули здание самостоятельно



В здании Мангистауского областного центра фтизиопульмонологии, в 1А микрорайонеч в кабинете бухгалтерии и складском помещении на первом этаже, произошёл пожар. Площадь горения составила 34 квадратных метра.

В Мангистауском областном центре фтизиопульмонологии произошёл пожар: пациенты покинули здание самостоятельно



- До приезда противопожарной службы ДЧС самостоятельно покинули здание шесть человек. Два пациента детского возраста, мать одного из пациентов, две медсестры и охранник, больше никого в здании не было. В 06:29 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара задействовано было шесть единиц спецтехники и 20 человек личного состава, - рассказали в ведомстве.

В Мангистауском областном центре фтизиопульмонологии произошёл пожар: пациенты покинули здание самостоятельно



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Комментарии ( 1 )

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Базелик (Посетители) Сегодня, 12:40
Обратите внимание: в кабинете бухгалтерии и складском помещении произошёл пожар. Уж очень это похоже за скрытие хищения и растраты.
 
 

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