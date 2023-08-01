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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:48

Просмотров: 1316

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в пожаре на заправке в пригороде Актау

Состояние пациента медики оценивают как относительно удовлетворительное. Об этом сообщили в Мангистауской областной больнице. В социальных сетях между тем опубликовали момент возгорания автомобиля на заправке.

Кадр из видео
По данным врачей, у 29-летнего пострадавшего мужчины ожоги менее 20 процентов тела.

- Состояние пациента относительно удовлетворительное. У пострадавшего ожог левого предплечья, поверхностные ожоги голеностопа. Получает все необходимое медицинское лечение, перевязку и уход. В конце этой недели ожидается выписка, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

В социальных сетях появилось видео момента возгорания автомобиля.



Напомним, инцидент произошел 30 июля в 14:47. Один автомобиль сгорел и еще один повреждён при пожаре на одной из автозаправочных станций в районе промзоны №3 в пригороде Актау. Водитель одного из автомобилей с ожогами был доставлен в больницу.



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