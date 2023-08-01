Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в пожаре на заправке в пригороде Актау

Кадр из видео
По данным врачей, у 29-летнего пострадавшего мужчины ожоги менее 20 процентов тела.
- Состояние пациента относительно удовлетворительное. У пострадавшего ожог левого предплечья, поверхностные ожоги голеностопа. Получает все необходимое медицинское лечение, перевязку и уход. В конце этой недели ожидается выписка, - сообщили в пресс-службе медучреждения.
В социальных сетях появилось видео момента возгорания автомобиля.
Напомним, инцидент произошел 30 июля в 14:47. Один автомобиль сгорел и еще один повреждён при пожаре на одной из автозаправочных станций в районе промзоны №3 в пригороде Актау. Водитель одного из автомобилей с ожогами был доставлен в больницу.
- Состояние пациента относительно удовлетворительное. У пострадавшего ожог левого предплечья, поверхностные ожоги голеностопа. Получает все необходимое медицинское лечение, перевязку и уход. В конце этой недели ожидается выписка, - сообщили в пресс-службе медучреждения.
В социальных сетях появилось видео момента возгорания автомобиля.
Напомним, инцидент произошел 30 июля в 14:47. Один автомобиль сгорел и еще один повреждён при пожаре на одной из автозаправочных станций в районе промзоны №3 в пригороде Актау. Водитель одного из автомобилей с ожогами был доставлен в больницу.
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