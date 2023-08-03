Почти на полмиллиона тенге оштрафовали женщину в Мангистау за благодарность в виде денег

Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами

Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

В Бейнеуском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении по статье 676 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»Суд установил, что Н. перевела денежное вознаграждение в размере пяти тысяч тенге на счёт инспектора миграционной службы управления внутренних дел Бейнеуского района. Это была «благодарность» за подготовку необходимых документов для постановки на временный учет невестки женщины по адресу проживания.- Счет инспектора зарегистрирован на его имя в приложении Кaspi. Тем самым Н. совершила правонарушение, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния. Постановлением она признана виновной и на нее наложили административный штраф в размере 483 000 тенге. Постановление суда вступило в законную силу, - отметили в пресс-службе суда.