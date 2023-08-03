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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 10:29

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Почти на полмиллиона тенге оштрафовали женщину в Мангистау за благодарность в виде денег

За перевод пяти тысяч тенге в виде денежного вознаграждения за услуги в сфере миграции, на жительницу региона наложили штраф в размере 483 000 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта sputnik.kz
В Бейнеуском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении по статье 676 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Суд установил, что Н. перевела денежное вознаграждение в размере пяти тысяч тенге на счёт инспектора миграционной службы управления внутренних дел Бейнеуского района. Это была «благодарность» за подготовку необходимых документов для постановки на временный учет невестки женщины по адресу проживания.

- Счет инспектора зарегистрирован на его имя в приложении Кaspi. Тем самым Н. совершила правонарушение, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния. Постановлением она признана виновной и на нее наложили административный штраф в размере 483 000 тенге. Постановление суда вступило в законную силу, - отметили в пресс-службе суда.

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