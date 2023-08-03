Бывшего военного из Актау приговорили к пожизненному заключению и кастрации

В столичном военном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении бывшего морского пехотинца из Актау.



Приговором суда экс-военный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 120 («Изнасилование малолетней»), частью 4 статьи 121 («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней») и частью 3 статьи 124 («Развращение малолетней») Уголовного кодекса и осужден к пожизненному лишению свободы с содержанием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.



- Также приговором предписано применение в отношении экс-военного принудительного лечения в виде химической кастрации, - добавили в суде.



Установлено, что мужчина в период прохождения воинской службы неоднократно подвергал свою 11-летнюю дочь сексуальному насилию, используя ее беспомощное состояние.



Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.



В судебных прениях государственным обвинителем с учетом тяжести совершенных деяний, приведены неопровержимые доводы о необходимости применения в отношении подсудимого пожизненного лишения свободы.



Приговор не вступил в законную силу.