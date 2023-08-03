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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:32

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Бывшего военного из Актау приговорили к пожизненному заключению и кастрации

Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении бывшего военнослужащего Актауского гарнизона по факту неоднократного изнасилования своей 11-летней дочери. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуры.

Иллюстративное фото
В столичном военном суде по уголовным делам вынесли приговор в отношении бывшего морского пехотинца из Актау.

Приговором суда экс-военный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 120 («Изнасилование малолетней»), частью 4 статьи 121 («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней») и частью 3 статьи 124 («Развращение малолетней») Уголовного кодекса и осужден к пожизненному лишению свободы с содержанием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

- Также приговором предписано применение в отношении экс-военного принудительного лечения в виде химической кастрации, - добавили в суде.

Установлено, что мужчина в период прохождения воинской службы неоднократно подвергал свою 11-летнюю дочь сексуальному насилию, используя ее беспомощное состояние.

Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

В судебных прениях государственным обвинителем с учетом тяжести совершенных деяний, приведены неопровержимые доводы о необходимости применения в отношении подсудимого пожизненного лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.



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