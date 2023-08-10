Один человек погиб в ДТП на трассе в Мангистау

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, водитель автомобиля Lexus ES 350 при совершении маневра поворота совершил столкновение с автотранспортом Mercedes-Benz 220.



В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта Mercedes-Benz 220. Кроме того, один пострадавший был доставлен в областную больницу.



- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 ч.3 УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полицейском ведомстве.