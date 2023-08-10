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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 1233

Один человек погиб в ДТП на трассе в Мангистау

ДТП со смертельным исходом произошло 9 августа около 20:52 часов на 26-27 км трассы Актау-Курык. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Место аварии
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, водитель автомобиля Lexus ES 350 при совершении маневра поворота совершил столкновение с автотранспортом Mercedes-Benz 220.

В результате столкновения на месте происшествия от полученных травм скончался водитель автотранспорта Mercedes-Benz 220. Кроме того, один пострадавший был доставлен в областную больницу.

- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 ч.3 УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в полицейском ведомстве.



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