Были слышны выстрелы и крики: ночной беспредел в Актау попал на видео





Видео кортежа с участием нескольких внедорожников и легковых автомобилей появилось в Сети сегодня, 11 августа. На кадрах отчётливо слышны выстрелы и крики. На видео видно, как пассажиры автомашин ехали, высунувшись из окон.По словам очевидцев, всё произошло в ночь с 10 на 11 августа в 16 микрорайоне Актау. Участников ночного беспредела задержали сотрудники спецподразделения.Редакция Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.