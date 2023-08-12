Эвакуировали 50 человек: пожар тушили в Актау

По информации спасателей, после полудня, 12 августа, в 13:40 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в 17 микрорайоне, в доме №8 жилого комплекса «Грин Плаза».Как выяснилось, на балконе одной из квартир на 10 этаже загорелось постельное белье.Эвакуировано 50 жильцов дома, в числе которых 20 детей.Никто не пострадал.Площадь горения составила три метра. О причинах пока не сообщается.На место выезжали 20 спасателей.