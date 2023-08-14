Бастовавшие в столице нефтяники из Мангистау вновь обратились к власти

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Видеобращение сотрудников ТОО «БерАли Мангистау Company» появилось в Сети сегодня, 14 августа. В нем мужчины рассказали, что руководство их компании и страны не обращает внимания на их проблемы.
По словам рабочих, больше трех месяцев назад они провели мирный митинг в столице Казахстана, чтобы обратить внимание Президента на свои проблемы. Однако по сей день ни одно из их требований не удовлетворили.
- Три месяца назад мы обращались к власти, писали руководству, стояли и бастовали. Сейчас мы, 200 человек, хотим заработную плату на уровне, а также соцпакеты и тому подобное. Когда был митинг в Астане, 80 нашим сотрудникам обещали повышение зарплаты, возвращение рабочих мест. Прошло три месяца – и никаких изменений, наши обращения оставили без ответа. Если все обещанное властью не реализуется, мы снова выйдем на улицы, - говорится в обращении работников предприятия.
В видео нефтяники отмечают, что нынешней заработной платы им «ни на что не хватает».
- Мы устали переходить из одной компании в другую, нам нужна постоянная и стабильная работа, - подытожили в своем обращении сотрудники ТОО «БерАли Мангистау Company».
Напомним, в апреле этого года около 80 рабочих нефтесервисной компании из Жанаозена собрались в столице у здания Министерства энергетики Казахстана с требованием предоставить им стабильную работу.
По словам рабочих, больше трех месяцев назад они провели мирный митинг в столице Казахстана, чтобы обратить внимание Президента на свои проблемы. Однако по сей день ни одно из их требований не удовлетворили.
- Три месяца назад мы обращались к власти, писали руководству, стояли и бастовали. Сейчас мы, 200 человек, хотим заработную плату на уровне, а также соцпакеты и тому подобное. Когда был митинг в Астане, 80 нашим сотрудникам обещали повышение зарплаты, возвращение рабочих мест. Прошло три месяца – и никаких изменений, наши обращения оставили без ответа. Если все обещанное властью не реализуется, мы снова выйдем на улицы, - говорится в обращении работников предприятия.
В видео нефтяники отмечают, что нынешней заработной платы им «ни на что не хватает».
- Мы устали переходить из одной компании в другую, нам нужна постоянная и стабильная работа, - подытожили в своем обращении сотрудники ТОО «БерАли Мангистау Company».
Напомним, в апреле этого года около 80 рабочих нефтесервисной компании из Жанаозена собрались в столице у здания Министерства энергетики Казахстана с требованием предоставить им стабильную работу.