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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:41

Просмотров: 393

Бастовавшие в столице нефтяники из Мангистау вновь обратились к власти

Сотрудники ТОО «БерАли Мангистау Company» заявили о полном игнорировании их требований со стороны власти и руководства их компании.

Кадр видео
Видеобращение сотрудников ТОО «БерАли Мангистау Company» появилось в Сети сегодня, 14 августа. В нем мужчины рассказали, что руководство их компании и страны не обращает внимания на их проблемы.

По словам рабочих, больше трех месяцев назад они провели мирный митинг в столице Казахстана, чтобы обратить внимание Президента на свои проблемы. Однако по сей день ни одно из их требований не удовлетворили.

- Три месяца назад мы обращались к власти, писали руководству, стояли и бастовали. Сейчас мы, 200 человек, хотим заработную плату на уровне, а также соцпакеты и тому подобное. Когда был митинг в Астане, 80 нашим сотрудникам обещали повышение зарплаты, возвращение рабочих мест. Прошло три месяца – и никаких изменений, наши обращения оставили без ответа. Если все обещанное властью не реализуется, мы снова выйдем на улицы, - говорится в обращении работников предприятия.

В видео нефтяники отмечают, что нынешней заработной платы им «ни на что не хватает».

- Мы устали переходить из одной компании в другую, нам нужна постоянная и стабильная работа, - подытожили в своем обращении сотрудники ТОО «БерАли Мангистау Company».



Напомним, в апреле этого года около 80 рабочих нефтесервисной компании из Жанаозена собрались в столице у здания Министерства энергетики Казахстана с требованием предоставить им стабильную работу.



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Комментарии ( 1 )

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 Tor1m (Посетители) Сегодня, 20:43
"Мы хотим заработную плату на уровне", скажите какой ваш уровень, а то все хотят уровниловки,как я посмотрю...только работать особо, никто не стремится...
 
 

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