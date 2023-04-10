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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 21:11

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Бастующие нефтяники из Жанаозена собрались у здания Министерства энергетики

Около 80 рабочих нефтесервисной компании из Жанаозена собрались в столице, у здания Министерства энергетики Казахстана с требованием предоставить им стабильную работу. Об этом сообщается на информационном портале vlast.kz.

Фото Бейімбета Молдағали
Десятки уволенных рабочих нефтесервисной подрядной компании «Берали Мангистау Company» из Жанаозена сегодня, 10 апреля, собрались у здания Министерства энергетики в Астане. Недовольные, как сообщает vlast.kz, требуют решить вопрос безработицы и обещают оставаться у здания до полного решения вопроса.

- 1 апреля мы стали безработными. Были вынуждены сюда приехать. Раз в два года разыгрывают тендер, и в этом году наша компания проиграла. Мы тоже хотим жить, как нефтяники, иметь стабильное рабочее место и получать стабильную зарплату. Сам я буровик, работа тяжёлая, очень негативно влияет на здоровье, – рассказал Жанибек Габиев, один из собравшихся.

По словам рабочих, заработная плата в компании составляла 80 тысяч тенге, но её уровень снизили до 60 тысяч. Уволенные отмечают, что в прошлом году в Астану уже приезжали 26 сотрудников «Берали Мангистау Company», и им удалось решить вопрос.

- В этом году уже намного больше людей. Около десяти дней мы стояли и у администрации города и у компании «Озенмунайгаз» в Жанаозене, но ничего не изменилось. Если придётся, то будем тут ночевать, – сказал Канат Адылов, один из уволенных работников.

Напомним, более сотни нефтяников перед офисом «Озенмунайгаза» требовали трудоустройство в «стабильные» компании. Вместо «Берали Мангистау Company» АО «Озенмунайгаз» заключил договор с ТОО «КезБи». По информации АО «Озенмунайгаз», представители ТОО «КезБи» встретились с протестующими и предложили им работать на тех же условиях, которые были у них в период работы в ТОО «Берали Мангистау Company», но бастующие отказались.

Михаил Одинцов



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