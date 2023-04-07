«Озенмунайгаз» о забастовке в Жанаозене: Протестующие отказываются работать с выигравшей тендер компанией

фото АО "ОМГ"
В АО «Озенмунайгаз» прокомментировали ситуацию вокруг забастовки в Жанаозене, которую организовали более сотни людей, работавших в нефтесервисной подрядной компании «Берали Мангистау Company».
Вместо «Берали Мангистау Company» АО «Озенмунайгаз» заключил договор с ТОО «КезБи». По информации АО «Озенмунайгаз», представители ТОО «КезБи» встретились с протестующими и предложили им работать на тех же условиях, которые были у них в период работы в ТОО «БерАли Мангистау Company». Но бастующие отказались.
Со слов работников, после забастовок и протестов в прошлом году со стороны «Озенмунайгаза» им был выделен объём работ. С августа нефтяники трудились на предприятии «Берали Мангистау Company». Однако 3 апреля начался процесс увольнения работников в связи с окончанием срока договора на подземный ремонт скважин с АО «Озенмунайгаз».
- АО «Озенмунайгаз» был объявлен открытый тендер по четырем лотам «Работы по подземному ремонту скважин», ТОО «БерАли Мангистау Company» подало заявку на два лота. Согласно протоколу пересмотра итогов, победителем тендера по четырем лотам признано ТОО «КезБи», которое предложило более низкую цену за свои услуги. Согласно конкурсным процедурам, победитель конкурса ТОО «Кезби» готово принять в штат высвобождаемых работников с сохранением условий труда. Однако 2 апреля 80 работников ТОО «БерАли Мангистау Company» собрались на производственной базе и безапелляционно потребовали признать победителем тендера свою компанию. Четвертого апреля около 100 уволенных работников ТОО собрались уже перед зданием АО «Озенмунайгаз» и записали видеообращение на имя Президента РК. С уволенными работниками встретились главный юрист и руководитель отдела кадров ТОО «КезБи», которые призвали их завершить свою акцию и приступить к работе на тех же условиях, которые были у них в период работы в ТОО «БерАли Мангистау Company». Однако предложение представителей ТОО «КезБи» было отвергнуто, - сообщили в АО «Озенмунайгаз».
В акционерном обществе заявили, что это было не единственным предложением в адрес протестующих. С собравшимися уволенными работниками встретились генеральный директор АО «Озенмунайгаз» и заместитель директора ТОО «Ай-Бис» - им предложили перейти в ТОО «Ай-Бис» на тех же условиях. Однако предложение, как и в случае с предложением ТОО «КезБи», было отвергнуто.
- Мы призываем работников действовать в правовом поле и рассмотреть возможность перехода в компании-победители тендеров, - добавили в компании.
Напомним, более сотни нефтяников собрались перед офисом «Озенмунайгаза» и требовали трудоустроить их в «стабильные» компании.
Вместо «Берали Мангистау Company» АО «Озенмунайгаз» заключил договор с ТОО «КезБи». По информации АО «Озенмунайгаз», представители ТОО «КезБи» встретились с протестующими и предложили им работать на тех же условиях, которые были у них в период работы в ТОО «БерАли Мангистау Company». Но бастующие отказались.
Со слов работников, после забастовок и протестов в прошлом году со стороны «Озенмунайгаза» им был выделен объём работ. С августа нефтяники трудились на предприятии «Берали Мангистау Company». Однако 3 апреля начался процесс увольнения работников в связи с окончанием срока договора на подземный ремонт скважин с АО «Озенмунайгаз».
- АО «Озенмунайгаз» был объявлен открытый тендер по четырем лотам «Работы по подземному ремонту скважин», ТОО «БерАли Мангистау Company» подало заявку на два лота. Согласно протоколу пересмотра итогов, победителем тендера по четырем лотам признано ТОО «КезБи», которое предложило более низкую цену за свои услуги. Согласно конкурсным процедурам, победитель конкурса ТОО «Кезби» готово принять в штат высвобождаемых работников с сохранением условий труда. Однако 2 апреля 80 работников ТОО «БерАли Мангистау Company» собрались на производственной базе и безапелляционно потребовали признать победителем тендера свою компанию. Четвертого апреля около 100 уволенных работников ТОО собрались уже перед зданием АО «Озенмунайгаз» и записали видеообращение на имя Президента РК. С уволенными работниками встретились главный юрист и руководитель отдела кадров ТОО «КезБи», которые призвали их завершить свою акцию и приступить к работе на тех же условиях, которые были у них в период работы в ТОО «БерАли Мангистау Company». Однако предложение представителей ТОО «КезБи» было отвергнуто, - сообщили в АО «Озенмунайгаз».
В акционерном обществе заявили, что это было не единственным предложением в адрес протестующих. С собравшимися уволенными работниками встретились генеральный директор АО «Озенмунайгаз» и заместитель директора ТОО «Ай-Бис» - им предложили перейти в ТОО «Ай-Бис» на тех же условиях. Однако предложение, как и в случае с предложением ТОО «КезБи», было отвергнуто.
- Мы призываем работников действовать в правовом поле и рассмотреть возможность перехода в компании-победители тендеров, - добавили в компании.
Напомним, более сотни нефтяников собрались перед офисом «Озенмунайгаза» и требовали трудоустроить их в «стабильные» компании.