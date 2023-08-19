Мужчина спускался по простыне и упал в Актау

- 45-летний мужчина доставлен в областную больницу, - сообщили правоохранители.

По информации ведомства, 18 августа в 20:44 на пульт дежурного «102» поступил вызов о том, что в 13 микрорайоне в 13Б доме мужчина упал с третьего этажа.На вызов выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина в алкогольном состоянии спускался по простыне, которая оборвалась на третьем этаже.