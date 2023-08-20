Ливень затопил сёла возле Жанаозена

- От коммунальных служб и производственных учреждений работают 12 водосборных машин, городской отдел по чрезвычайным ситуациям и пять мотопомп, - сообщили в акимате Жанаозена.

В результате кратковременного ливня сегодня утром, 20 августа, произошло подтопление улиц и дворов сёл Рахат и Тенге.В селе Рахат - восемь дворов и одна улица. В селе Тенге - четыре двора и три улицы.