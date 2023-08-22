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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:06

Просмотров: 1444

За два дня в парке «Акбота» совершено три кражи

В парке «Акбота» злоумышленники совершили три кражи за два дня: точки общепита стали жертвой преступления, их ограбили подростки. Фиксация момента кражи удалась благодаря камерам видеонаблюдения.

Кадр с видеоролика
В парке «Акбота» произошли кражи в двух точках - в донерной и ларьке, где продают мороженое. Моменты преступлений были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

На видеозаписях можно увидеть, как подростки действовали в разное время суток. Интересно, что злоумышленники совершали действия скоординировано: один проникал внутрь, а другой оставался на посту, видимо, чтобы охранять вход.

В ларьке с мороженым также была установлена камера видеонаблюдения. На записях зафиксирован момент, когда двое молодых людей с закрытыми лицами сначала похитили деньги из кассы, а затем один из них взял порцию мороженого в стаканчике. После этого оба убежали с места преступления.



В полиции Мангистауской области сообщили, что по одному из эпизодов найдены подозреваемые - им по 10 и 12 лет.

- 16 августа около 12:11 часов поступил вызов о том, что в донерной, расположенной в парке «Акбота», произошла кража. На вызов выехал участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что трое подростков 10 и 12 лет вошли внутрь через окно здания. Несовершеннолетние доставлены в управление полиции города Актау. Законным представителям подростков составлены административные протоколы по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» и 442 «Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей». Правонарушители поставлены на учет, - сообщили в полицейском ведомстве.



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Комментарии ( 2 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 15:33
в 12 часов Акбота закрыта разве? Вечером обычно там толпа, мальчишки прям опытные в свои 10-12 лет, сразу камеру стали закрывать
 
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  • GuF
  • xerox
 Perspectiva (Посетители) Сегодня, 12:44
Если честно - данный инцидент совершенно не вызывает чувства сожаления по отношению к данным торговым точкам, либо какой либо ненависти к подросткам. Тем более - им по сути за это ничего не будет.


В данных заведениях (ну может быть кроме мороженого) - неадекватные цены и посредственное качество фастфуда. Оборудована ли касса согласно нормам? Если ли разрешительная документацию на торговлю? Подавалась ли заявка в СЭС при открытие этих вагончиков и был ли составлен акт санитарного контроля? Имеется ли противопожарная безопасность? Соблюдается ли там трудовой кодекс РК? Я надеюсь что в связи с происшествием поднимутся в ПЕРВУЮ очередь именно эти вопросы. А с детьми родители разберутся - не проблема.

А ещё произошедшее доказывает тот факт, что камеры не способны предотвращать правонарушения - они для того что бы наказывать. Грубо говоря если Вас убьют или ограбят - камеры точно Вас не спасут, да и работали они или нет, ну если Вас убьют, - Вам уже будет всё равно.
 
 

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