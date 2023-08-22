За два дня в парке «Акбота» совершено три кражи

В парке «Акбота» произошли кражи в двух точках - в донерной и ларьке, где продают мороженое. Моменты преступлений были зафиксированы камерами видеонаблюдения.



На видеозаписях можно увидеть, как подростки действовали в разное время суток. Интересно, что злоумышленники совершали действия скоординировано: один проникал внутрь, а другой оставался на посту, видимо, чтобы охранять вход.



В ларьке с мороженым также была установлена камера видеонаблюдения. На записях зафиксирован момент, когда двое молодых людей с закрытыми лицами сначала похитили деньги из кассы, а затем один из них взял порцию мороженого в стаканчике. После этого оба убежали с места преступления.







В полиции Мангистауской области сообщили, что по одному из эпизодов найдены подозреваемые - им по 10 и 12 лет.



- 16 августа около 12:11 часов поступил вызов о том, что в донерной, расположенной в парке «Акбота», произошла кража. На вызов выехал участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что трое подростков 10 и 12 лет вошли внутрь через окно здания. Несовершеннолетние доставлены в управление полиции города Актау. Законным представителям подростков составлены административные протоколы по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего» и 442 «Нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей». Правонарушители поставлены на учет, - сообщили в полицейском ведомстве.