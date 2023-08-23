Актауские огнеборцы спасли человека из горящей квартиры в Актау

Инцидент произошёл в жилом комплексе «Заветная мечта», в 11-этажном многоквартирном доме. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в то время как общая площадь квартиры составляет 80 квадратных метров.- Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС удалось спасти мужчину 1990 года рождения. В результате происшествия никто не пострадал, - сообщает ДЧС Мангистауской области.Соседи предполагают, что возгорание могло возникнуть из-за небрежно выброшенной с верхних этажей непотушенной сигареты.