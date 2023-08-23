Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Августа
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 453.13 KZT
  • €1 = 494.18 KZT
  • 1 RUB = 4.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 6

Актауские огнеборцы спасли человека из горящей квартиры в Актау

Пожар произошёл 22 августа в квартире жилого комплекса «Заветная мечта» в 29 микрорайоне. Огнеборцы спасли мужчину 1990 года рождения. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Скриншот видео
Инцидент произошёл в жилом комплексе «Заветная мечта», в 11-этажном многоквартирном доме. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в то время как общая площадь квартиры составляет 80 квадратных метров.

- Благодаря оперативным действиям сотрудников ДЧС удалось спасти мужчину 1990 года рождения. В результате происшествия никто не пострадал, - сообщает ДЧС Мангистауской области.

Соседи предполагают, что возгорание могло возникнуть из-за небрежно выброшенной с верхних этажей непотушенной сигареты.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика