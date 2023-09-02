«Мальдивы» не вышли: Беседку сожгли на пляже близ Актау

- Мы доставляли туристов в данную локацию, чтобы они могли ощутить себя, как на Мальдивских островах. Но, увы, наш труд не был оценен неизвестными посетителями, - с сожалением сказали туроператоры.

Туристическая компания «Kettik Mangystau» установила на диком пляже большую беседку и навесы, отчасти напоминающие те, которые можно встретить на Мальдивских островах.К их огромному сожалению, вчера вечером, 1 сентября, они обнаружили, что беседка оказалась сожжена.Стоит отметить, что беседку и навесы эта компания возвела за свои средства, нанимала рабочих. На строительство ушло около недели.На месте также была установлена табличка, где указывалось, что навесы и беседка бесплатны для посещения. После пользования была единственная просьба - убрать за собой мусор.Заявление в полицию, по словам туроператоров, они еще не писали, потому что в «шоке» от данной ситуации.