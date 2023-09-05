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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:09

Просмотров: 339

В сети распространяется видео последствий обрушения этажа в строящемся доме Актау

На распространяемом в социальных сетях видео строитель сообщает об обрушении этажа внутри возводящегося здания.

Коллаж из кадров видео
В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлены последствия обрушения этажа внутри строящегося дома.

По словам строителя, который снимает произошедшее на видео, внутри здания упали плиты. За кадром автор уверяет, что чудом избежал летального исхода.

- Это моя комната. Здесь были мои документы, вещи. Я успел выйти и плиты упали. Бетон упал, чудом не погиб, в подвал провалились моя постель, все вещи, - рассказывает на видео мужчина.

По информации автора видео, данный дом находится в 29А микрорайоне.

В городской администрации обещали прокомментировать данный инцидент.




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Комментарии ( 1 )

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 Кари (Посетители) Сегодня, 16:52
капец, вот так и строят, страшно жить в таких домах
 
 

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