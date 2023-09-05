В сети распространяется видео последствий обрушения этажа в строящемся доме Актау

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлены последствия обрушения этажа внутри строящегося дома.По словам строителя, который снимает произошедшее на видео, внутри здания упали плиты. За кадром автор уверяет, что чудом избежал летального исхода.- Это моя комната. Здесь были мои документы, вещи. Я успел выйти и плиты упали. Бетон упал, чудом не погиб, в подвал провалились моя постель, все вещи, - рассказывает на видео мужчина.По информации автора видео, данный дом находится в 29А микрорайоне.В городской администрации обещали прокомментировать данный инцидент.