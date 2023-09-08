Более 28 миллионов тенге ущерба нанес государству экс-глава филиала фонда медстрахования в Мангистау

- Подсудимый, являясь директором филиала НАО «ФСМС» по Мангистауской области, умышленно, осознавая свои управленческие полномочия и движимый дружбой с давней коллегой – директором ТОО «Мед», с целью получения материальной выгоды в пользу третьих лиц, дал свое согласие на содействие в совершении противоправных действий против собственности фонда, - сообщили в пресс-службе суда.

- Подсудимый вину полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, причинённый ущерб полностью возмещен. Государственный обвинитель просил назначить ограничение свободы сроком три года шесть месяцев, - говорится в сообщении суда.

- Приговором суда от 1 июня этого года Бектубаев был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 УК РК и ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три с половиной года, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - пояснили в пресс-службе суда.