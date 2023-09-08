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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 17:38

Просмотров: 2007

Более 28 миллионов тенге ущерба нанес государству экс-глава филиала фонда медстрахования в Мангистау

Бывшему директору филиала Фонда социального медицинского страхования Руслану Бектубаеву вынесли приговор в виде ограничения свободы сроком на три с половиной года. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

© Sputnik / Владислав Воднев
В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Руслана Бектубаева по пункту 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

- Подсудимый, являясь директором филиала НАО «ФСМС» по Мангистауской области, умышленно, осознавая свои управленческие полномочия и движимый дружбой с давней коллегой – директором ТОО «Мед», с целью получения материальной выгоды в пользу третьих лиц, дал свое согласие на содействие в совершении противоправных действий против собственности фонда, - сообщили в пресс-службе суда.


Бывший руководитель фонда, заведомо зная, что директор ТОО «Мед» не осуществляет медицинские услуги в производственной базе заручился поддержкой для нее в решении проблем относительно деятельности ее компании.

Между Бектубаевым и директором ТОО «Мед» были заключены фиктивные договоры закупа медицинских услуг в системе ФСМС от 16 января 2021 года.

Преступными действиями подсудимого в период 2020-2022 годов государству был нанесен ущерб в сумме 28 574 478 тенге.

- Подсудимый вину полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, причинённый ущерб полностью возмещен. Государственный обвинитель просил назначить ограничение свободы сроком три года шесть месяцев, - говорится в сообщении суда.


Обстоятельствами, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал добровольное возмещение материального ущерба, чистосердечное раскаяние, пожилой возраст. Обстоятельств, отягчающим уголовную ответственность и наказание не нашлось.

- Приговором суда от 1 июня этого года Бектубаев был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 УК РК и ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три с половиной года, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - пояснили в пресс-службе суда.


Уголовное преследование в отношении подозреваемой – директора ТОО «Мед» - прекратили на основании примирения с потерпевшим и возмещением вреда.

Напомним, в январе этого года стало известно, что в Актау арестовали главу филиала фонда социально-медицинского страхования Руслана Бектубаева.



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Комментарии ( 4 )

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  • ЛШП
 Sara19k (Посетители) Вчера, 22:05
Жаль,что хороший управленец подружился с не тем человеком.

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kolu411
  • ЛШП
 alixah (Посетители) Вчера, 20:39
Без злого умысла походу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Шевченко 81
  • Neo_250
  • alixah
  • ЛШП
 Perspectiva (Посетители) Вчера, 19:52
было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три с половиной год


lol

C этой "страны" пора валить lol
 
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  • zloyfil
  • Шевченко 81
  • Neo_250
  • alixah
  • kolu411
  • ЛШП
 Tor1m (Посетители) Вчера, 18:18
Попался, возместил ущерб, и свободен как птица... А если не попался, вообще красавчик, и жизнь удалась....
 
 

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