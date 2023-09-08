Более 28 миллионов тенге ущерба нанес государству экс-глава филиала фонда медстрахования в Мангистау

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В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении Руслана Бектубаева по пункту 3 части 4 статьи 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Бывший руководитель фонда, заведомо зная, что директор ТОО «Мед» не осуществляет медицинские услуги в производственной базе заручился поддержкой для нее в решении проблем относительно деятельности ее компании.
Между Бектубаевым и директором ТОО «Мед» были заключены фиктивные договоры закупа медицинских услуг в системе ФСМС от 16 января 2021 года.
Преступными действиями подсудимого в период 2020-2022 годов государству был нанесен ущерб в сумме 28 574 478 тенге.
Обстоятельствами, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал добровольное возмещение материального ущерба, чистосердечное раскаяние, пожилой возраст. Обстоятельств, отягчающим уголовную ответственность и наказание не нашлось.
Уголовное преследование в отношении подозреваемой – директора ТОО «Мед» - прекратили на основании примирения с потерпевшим и возмещением вреда.
Напомним, в январе этого года стало известно, что в Актау арестовали главу филиала фонда социально-медицинского страхования Руслана Бектубаева.
- Подсудимый, являясь директором филиала НАО «ФСМС» по Мангистауской области, умышленно, осознавая свои управленческие полномочия и движимый дружбой с давней коллегой – директором ТОО «Мед», с целью получения материальной выгоды в пользу третьих лиц, дал свое согласие на содействие в совершении противоправных действий против собственности фонда, - сообщили в пресс-службе суда.
Бывший руководитель фонда, заведомо зная, что директор ТОО «Мед» не осуществляет медицинские услуги в производственной базе заручился поддержкой для нее в решении проблем относительно деятельности ее компании.
Между Бектубаевым и директором ТОО «Мед» были заключены фиктивные договоры закупа медицинских услуг в системе ФСМС от 16 января 2021 года.
Преступными действиями подсудимого в период 2020-2022 годов государству был нанесен ущерб в сумме 28 574 478 тенге.
- Подсудимый вину полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, причинённый ущерб полностью возмещен. Государственный обвинитель просил назначить ограничение свободы сроком три года шесть месяцев, - говорится в сообщении суда.
Обстоятельствами, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого, суд признал добровольное возмещение материального ущерба, чистосердечное раскаяние, пожилой возраст. Обстоятельств, отягчающим уголовную ответственность и наказание не нашлось.
- Приговором суда от 1 июня этого года Бектубаев был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 361 УК РК и ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три с половиной года, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, - пояснили в пресс-службе суда.
Уголовное преследование в отношении подозреваемой – директора ТОО «Мед» - прекратили на основании примирения с потерпевшим и возмещением вреда.
Напомним, в январе этого года стало известно, что в Актау арестовали главу филиала фонда социально-медицинского страхования Руслана Бектубаева.