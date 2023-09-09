Сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками: подросток в коме в Актау

Как говорят очевидцы, подросток с друзьями играл на крыше недостроенного семиэтажного дома вечером 8 сентября. В какой-то момент под ним обвалилась плита перекрытия между двумя домами. Он сорвался, слетев вниз до первого этажа, где застрял между стенами.На место прибыли спасатели, которые высвободили пострадавшего и передали его медикам. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали кому второй степени.Установлено, что подросток играл с друзьями на крыше без присмотра взрослых.По данному факту начата проверка.Чиновники отметили, что застройщиком данного ЖК «Адал» является ТОО «Интерьер Строй Актау». Жилой комплекс состоит из 7 этажей, 4 подъездов и 98 квартир. Строительство началось в 2020 году. Жилье еще не введено в эксплуатацию.