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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 2060

Сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками: подросток в коме в Актау

Подросток находился на крыше недостроенного здания. В какой-то момент под ним обвалилась плита, которая соединяла две многоэтажки, сломалась, и ребенок упал вниз, застряв между стенами. Инцидент произошёл в доме №59 в 16 микрорайоне. Подробности сообщили в ДЧС региона и городском акимате.

Коллаж Lada.kz
Как говорят очевидцы, подросток с друзьями играл на крыше недостроенного семиэтажного дома вечером 8 сентября. В какой-то момент под ним обвалилась плита перекрытия между двумя домами. Он сорвался, слетев вниз до первого этажа, где застрял между стенами.

Сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками: подросток в коме в Актау


На место прибыли спасатели, которые высвободили пострадавшего и передали его медикам. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали кому второй степени.

Сорвался с крыши и застрял между двумя многоэтажками: подросток в коме в Актау


Установлено, что подросток играл с друзьями на крыше без присмотра взрослых.

По данному факту начата проверка.

Чиновники отметили, что застройщиком данного ЖК «Адал» является ТОО «Интерьер Строй Актау». Жилой комплекс состоит из 7 этажей, 4 подъездов и 98 квартир. Строительство началось в 2020 году. Жилье еще не введено в эксплуатацию.




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Комментарии ( 3 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:05
Это просто жесть....Ужас...Виновных-наказать по всей строгости закона!!!!А еще лучше-расстрелять!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • тишка
 Ирон (Посетители) Сегодня, 11:02
Ситуация страшная.контроля нет.заборы хлипкие везде дыры.мальчика жаль скорейшего выздоровления.сил семье
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Kain-Livesy
  • тишка
  • Винипух
  • Кинст
 maksimsh (Посетители) Сегодня, 10:48
вот что мы получаем, когда вместо детских площадок втискиваются новые многоэтажки!
Дай Бог мальчику поправиться!
 
 

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